Coronavirus, verifiche Asl nel Piacentino. Due persone in isolamento

Dopo i casi di coronavirus nel Lodigiano la Ausl di Piacenza ha avviato verifiche e controlli anche sul territorio della provincia emiliana: il collega rientrato dalla Cina con cui il paziente 38enne - risultato positivo al Covid-19 - è uscito a cena lavora infatti per un'azienda di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

Negativo tampone per dipendente Mae. È un manager della Mae di Fiorenzuola ed è attualmente isolato all'ospedale Sacco di Milano: il tampone per il coronavirus è risultato negativo, il che attesta l'assenza di infettività, ma "secondo il principio della massima precauzione - sottolinea la Regione Emilia-Romagna - sono in corso ulteriori ricerche per capire se può essere risultato infetto nei giorni passati". L'uomo, secondo quanto appreso dall'ANSA, aveva una sindrome influenzale quando ha incontrato il 38enne a cena. E' tornato in Italia con un volo della China Airlines il 21 gennaio. Tra il 1 e l'8 di febbraio avrebbe accusato i sintomi influenzali e in quel periodo avrebbe incontrato il 38enne di Codogno.

Verifiche nel Piacentino. I controlli della Ausl di Piacenza sul territorio sono comunque scattati per verificare gli eventuali contatti dell'italiano rientrato dalla Cina con dipendenti piacentini dell'azienda. La ditta in questione è la Mae, specializzata in impianti per fabbricazione di fibre sintetiche e polimeri per l'edilizia, e oggi è chiusa per precauzione. Il sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi, scrive su Facebook che è stata inviata una squadra sanitaria per il controllo dei lavoratori in ditta.

Due persone in isolamento a Piacenza. È ricoverata in isolamento nel reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale di Piacenza una donna, sintomatica, collega del paziente 38enne positivo al coronavirus. Di questa paziente è atteso l'esito del tampone esaminato presso il laboratorio di riferimento regionale del Sant'Orsola. In isolamento, ma domiciliare, volontario, anche un infermiere piacentino: la precauzione perché al pronto soccorso di Codogno (Lodi) ha accolto al triage il 38enne risultato poi positivo al Covid-19. L'infermiere vive da solo e, benché asintomatico, gli è stato eseguito il tampone. Non si conosce ancora il risultato.