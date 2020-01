Sardine, anche Pif sul palco il 19 gennaio

Si allarga ancora il cast dell'evento nazionale delle Sardine, a Bologna il 19 gennaio in piazza VIII agosto. Oltre a gruppi musicali come i Subsonica e gli Afterhours sul palco infatti ci sarà anche l'attore Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif. E' la pagina Facebook ufficiale del movimento, 6000 Sardine, ad annunciarlo: "Regista, scrittore, attore, conduttore e autore televisivo. Con ironia e occhio critico ha raccontato le tante realtà del nostro paese".