Maltempo: Reno rompe argine nella Bassa Bolognese, evacuati. FOTO

Il maltempo sferza l'Emilia-Romagna, in particolare la Bassa Bolognese dove il fiume Reno ha rotto un argine e ha allagato campagne e abitazioni. A Castel Maggiore, ha spiegato all'ANSA Maurizio Mainetti, direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, la situazione "più impegnativa". Evacuate diverse famiglie tra Castel Maggiore e Argelato. La criticità è molto alta sui fiumi del Reggiano, del Modenese e di Bologna, tanto che l'allerta meteo è stata elevata a 'rossa' per oggi e tutta la giornata di domani, 3 febbraio, sulla pianura emiliana orientale e sulla costa ferrarese per criticità idraulica.

Secondo il monitoraggio della Coldiretti a Boretto (Reggio Emilia), inoltre, il livello idrometrico del fiume Po è già salito di tre metri in sole 12 ore per effetto delle intense precipitazioni. "Lo stato del principale fiume italiano è rappresentativo - sottolinea la Coldiretti - delle difficoltà in cui si trovano anche altri fiumi e torrenti lungo la Penisola dove si sono verificate evacuazioni ed allagamenti"

Già dalla serata di ieri diversi allagamenti e smottamenti hanno interessato dalla serata di ieri, 1 febbraio, alcune zone del Bolognese, in particolare sull'Appennino, a causa delle piogge e della piena dei fiumi, e nella periferia del capoluogo emiliano dove sei famiglie sono state evacuate in via precauzionale.

A Bologna i pompieri hanno svolto decine di interventi fra la notte e la prima mattina per garage e cantine allagate in alcune aree a ridosso del fiume Reno nel quartiere Borgo Panigale e in zona Zanardi. Almeno sei famiglie hanno dovuto lasciare per precauzione la propria abitazione. Nella zona di Vergato preoccupa la piena del fiume Reno, con piccole esondazioni che hanno portato fango e detriti sulle strade.

Causa maltempo nel Modenese è stata chiusa, provvisoriamente e per motivi precauzionali, la strada statale 9 "Via Emilia" tra i comuni di Castelfranco Emilia e Modena in seguito all'innalzamento del livello del fiume Panaro. Il provvedimento è stato disposto da Anas d'intesa con Prefettura di Modena e Protezione civile.

Il nuovo bollettino della protezione civile segnala inoltre, per oggi e domani 3 febbraio, allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica, dunque per il pericolo di piene di fiumi, esondazioni e frane, in diversi settori del territorio emiliano. Le piene di Enza, Secchia e Panaro stanno transitando sul tratto vallivo con valori maggiori della soglia 2. La piena di Reno interessa in particolar modo l'asta principale di valle con superamenti della soglia 3.

Nel Reggiano una nuova frana nel comune di Ventasso ha determinato la chiusura della strada provinciale 91 e il senso unico alternato sulla strada provinciale 61. All'origine delle frane e degli smottamenti le intense precipitazioni, anche nevose.

Gelo e pioggia ghiacciata nel Piacentino stanno creando disagi soprattutto nelle alte valli. Un blackout nella notte ha colpito la zona della Valboreca e dell'alta Valnure. L'intervento dei tecnici per il guasto è stato rallentato dalle pessime condizioni delle strade. Decine, nella notte e questa mattina, gli interventi per liberare alcune provinciali da rami e alberi crollati sotto il peso della pioggia ghiacciata: al lavoro le squadre dei vigili del fuoco e la protezione civile. Il 118 e la polizia locale si sono invece occupati di alcune auto finite fuori strada a causa del ghiaccio: una donna è anche rimasta ferita ed è stata portata in ospedale a Piacenza, ma non è in gravi condizioni.