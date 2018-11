Black Friday, prezzi pazzi anche per le auto

Un giro d'affari complessivo in Italia di 1,5 miliardi di euro, 14 milioni di consumatori interessati, un volume di transazioni online che sfiora gli 800 milioni di euro. Sono questi i numeri del Black Friday nel nostro paese, la tornata di super sconti che precede il Natale importata dagli Stati Uniti, che si estendera'à anche al Cyber Monday, il lunedi' prossimo dedicato prettamente agli acquisti tecnologici.

Il mondo delle auto non è immune dalla febbre degli acquisti. E così, Smart mette in vendita solo on line 5 ForTwo, mentre Nissan per tutta la settimana allunga senza sovrapprezzo le garanzie. Opel, invece, punta a un extra sconto sotto forma di omaggio di accessori.

Su Hurry infine, piattaforma di vendita online 100% italiana: il portale dell'e-commerce automotive, nato grazie a una partnership commerciale con ALD Automotive, inaugura un'intera settimana di super sconti sulle auto.