Black Friday, da Peugeot offerta su modelli 208, 2008 e 3008

ROMA - In occasione del Black Friday, Peugeot lancia un'operazione che permette di accedere a finanziamenti esclusivi, per iniziare in grande stile la stagione degli acquisti natalizi. Solo per poche ore, i tre modelli più venduti in Italia (208, 2008 e 3008) possono essere acquistati a condizioni irripetibili. Da oggi al 25 novembre prossimo sarà possibile acquistare a condizioni uniche alcuni modelli della gamma della casa e per farlo sarà sufficiente accedere alla pagina 'Black Days Peugeot' e scaricare lo speciale coupon. Una volta consegnato in concessionaria, darà la possibilità di accedere ad un inedito finanziamento i-Move Black Days, comprendente nessun anticipo, interessi zero (Tan 0%), prima rata a febbraio 2019 con durata 26 mesi.