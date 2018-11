Per il ‘Black Friday’ garanzia Nissan estesa a 10 anni

Non solo sconti, per la settimana del 'Black Friday' la Nissan allunga senza sovrapprezzo le garanzie di Micra, Juke, Qashqai e X-Trail, portandole da 3 a 10 anni o 100.000 km. La campagna si somma a quelle in corso ed è valida per chi si recherà in concessionaria o si registrerà sul sito commerciale della Casa nipponica dal 19 al 25 novembre. Da segnalare che in occasione della settimana di offerte, legate alla ricorrenza statunitense del Giorno del ringraziamento e delle connesse tradizionali campagne commerciali americane, la rete Nissan rimarrà aperta anche nel weekend, con un'iniziativa 'porte aperte', per permettere alla propria clientela di effettuare l'ordine dell'auto anche di sabato o di domenica.



Andando nel dettaglio delle promozioni, la Micra viene offerta in allestimento Acenta e con motore Diesel da 90 Cv con 10 anni di garanzia (i 3 anni standard più i 7 anni aggiuntivi, con percorrenza massima di 100.000 km) al prezzo di 12.750 euro, con un vantaggio economico per il cliente sui prezzi di listino di 6.414,86 euro, di cui 934,86 euro relativi all'estensione di garanzia Extesa, normalmente proposta come extra. L'offerta è valida solo in caso di adesione al finanziamento "IntelligentBuy Just Drive" e di ritiro in permuta o rottamazione di un veicolo usato, con immatricolazione antecedente al primo gennaio 2014 e di proprietà dell'acquirente da almeno 6 mesi dalla data del contratto del veicolo. Per Juke il modello in promozione è la Acenta 1.5 dCi 110 Cv, acquistabile a 16.186 euro, con una riduzione complessiva di 6.310 euro (1.285,72 euro per l'omaggio di Extesa). Anche in questo caso la campagna caso implica l'acquisto con finanziamento e permuta dell'usato.



Stesse condizioni per Qashqai 1.5 dCi Acenta e per X-Trail N-Connecta dCi 130 2WD, proposte rispettivamente a 20.300 euro (risparmio di 6.500 euro) e a 27.800 euro (risparmio di 6.725 euro).