Opel illumina il 'Black Friday' con i fari IntelliLux

Per la settimana del 'Black Friday' la Filiale italiana di Opel ha lanciato una campagna che, a seconda del modello, prevede un extra sconto da 500 a 1.500 euro, sotto forma di omaggio di accessori. La scelta comprende dai tecnologici fari a matrice di Led IntelliLux all'omologazione dei motori in regola con le norme Euro 6d-temp in vigore dal settembre 2019. L'offerta, valida per i contratti firmati da mercoledì 21 novembre sino a domenica 25 novembre e solo per le vetture disponibili in stock, si somma alle promozioni in corso. Per beneficiarne i potenziali clienti devono prima collegarsi al sito Internet commerciale della Filiale, www.opel.it, e scaricare un voucher con cui poi devono presentarsi in concessionaria per effettuare l'ordine del veicolo.



Per l'acquisto dei modelli Karl Rocks, Adam, Corsa, Mokka X, Crossland X, Grandland X e Combo Life il "buono" legato al "venerdì nero" è di 500 euro, per le Astra e le Insignia si sale a 750 euro, per la Zafira si raggiungono i 1.500 euro Uno sconto che, sottolineano da Opel Italia, permette di guidare dall'inizio del 2019 una vettura "già in linea con la normativa Euro 6d- TEMP che entrerà in vigore solo nel settembre 2019, dotata di un moderno motore con consumi ed emissioni ridottissime e prestazioni elevate oppure dotata con i modernissimi fari a matrice di Led IntelliLux che trasformano la notte in giorno e che è possibile avere su Opel Astra e Insignia".