ALD, su Hurry il 'black friday' dura una settimana

ROMA - Su Hurry, piattaforma di vendita online 100% italiana, il Black Friday arriva prima. Nato nel 2014 grazie a una partnership commerciale con ALD Automotive, il portale dell'e-commerce automotive da oggi al 23 novembre, inaugura un'intera settimana di super sconti sulle auto. Le occasioni riguardano proprio il settore auto, che rappresenta il core business dell'attività della società, trasformata in pochi anni da start up di successo a giovane azienda in forte sviluppo. Per quanto riguarda il 'noleggio a lungo termine', a partire da oggi, saranno proposte ogni giorno vetture con il primo canone mensile gratuito. Fra queste ad esempio Nissan Qashqai e Ford Focus. Ci saranno inoltre tutti i giorni offerte anche su altri veicoli con sconti che, in alcuni casi, supereranno il 30%. Ad esempio, Bmw X3, nella versione sDrive 18d Business Advantage, verrà offerta a un canone di 399 euro al mese invece di 665 euro. Se si parla di noleggio dell'usato targato ALD 2Life, il vantaggio è evidente anche per l'offerta di Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active 5 porte a 135 euro al mese.



Sull'usato garantito, venerdì 23 novembre, data ufficiale del Black Friday, si potrà usufruire della prenotazione scontata di 100 euro su tutti i veicoli.



Su Ricaricar, la formula 'pay per use' che permette di pagare l'auto in base al suo utilizzo, la promozione, infine, riguarderà i chilometri aggiuntivi: chi acquisterà una ricarica Extra Weekend da 300 o 600 km, riceverà un bonus di chilometri in omaggio a partire dal mese successivo.