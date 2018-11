Black Friday, da Hyundai extra sconto fino a 1.000 euro

In occasione del Black Friday, Hyundai lancia la speciale promozione 'Not Only Black', attiva fino a fine mese.



Tutti coloro che decideranno di acquistare entro il 30 novembre uno dei nuovi modelli della gamma Hyundai a scelta tra Nuova i10, i20, IONIQ e Tucson - con immatricolazione entro il 31 dicembre - avrà diritto a un Extra Bonus Black Friday che comprende uno sconto fino a 1.000.



Il vantaggio cliente complessivo può arrivare così fino a 4.650 euro in caso di permuta o rottamazione con la possibilità di scegliere in aggiunta il finanziamento Doppio Zero, che prevede su tutti i modelli zero rate e zero interessi per due anni a fronte di un conveniente anticipo che include la polizza Furto e Incendio.



I clienti avranno modo di conoscere la nuova promozione e provare tutti i nuovi modelli Hyundai anche sabato 24 e domenica 25 novembre, con l'Open Weekend previsto negli showroom Hyundai di tutta Italia.