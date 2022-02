Minorenne alla guida esce di strada e muore nel Padovano

Un giovane di 17 anni, di Padova, è morto uscendo di strada mentre era alla guida di un'automobile lungo la strada statale "Piovese", nel comune di Legnaro (Padova).

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 4.00. La macchina, una 'Opel Corsa', è andata a sbattere contro il muro di cinta di alcune abitazioni, sfondando un cancello e finendo la corsa in un giardino di una di esse.

L'auto era di proprietà dei genitori del ragazzo, che però l'avevano affidata per la notte a uno dei suoi amici, maggiorenne. Al momento dell'incidente, però, il diciassettenne era da solo al volante.

La Polizia stradale di Piove di sacco (Padova) sta svolgendo accertamenti sulla vicenda, indagando per il reato di incauto affidamento, una violazione del Codice della strada che punisce chi affida la macchina a persone minorenni o senza patente.