Inaugurata interconnessione A4 Brescia-Padova con Pedemontana

Si è tenuta oggi alla presenza dei vertici del gruppo A4 Holding, di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa, dei rappresentanti delle diverse aziende costruttrici riunite in RTI Montecchio Scarl e a quella del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l'inaugurazione dell'interconnessione fra l'autostrada A4 Brescia-Padova e la Superstrada Pedemontana Veneta. Il nuovo collegamento fra le due arterie partiràil 4 maggio dalle ore 8. Un'interconnessione che nelle intenzioni di A4 Holding diventa strategica per contribuire concretamente - considerati i trend in continua crescita dei dati di traffico giornaliero - a evitare le criticità dovute alla congestione della tratta Brescia-Padova.





