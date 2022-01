Sci: SuperG Cortina, vince Elena Curtoni, Brignone 4/a

(ANSA) - CORTINA, 23 GEN - L'azzurra Elena Curtoni ha vinto il superG di cdm di Cortina d'Ampezzo.

Per la velocista valtellinese di 30 anni e' il secondo successo in carriera dopo la vittoria nella discesa di Bansko del 2020, coronamento di una stagione che l'ha 'già vista sul podio due volte sempre in superG, a St.

Moritz e in val d'isere. Dietro di lei - nella gara che ha visto una nuova caduta di Sofia Goggia senza apparenti danni seri ma che verra' sottoposta a nuovi controlli - l'austriaca Tamara Tippler in 1.21.07 e la svizzera Michelle Gisin In 1.21.22. Per l'Italia - con sole e pista perfetta - c'e' poi il quarto posto di Federica Brignone in 1.21.30 (ANSA).