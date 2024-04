Arte: terminato restauro Madonna con Bambino a Malcesine

Si è concluso il restauro della Madonna con Bambino conservata al Palazzodei Capitani di Malcesine (Verona). L'opera in gesso dipinto fa parte della fortunata serie scultorea conosciuta come Madonna Verona di cui oggi si conoscono una trentina di esemplari in tutto il mondo realizzati in cartapesta, stucco e terracotta. Le indagini hanno confermato che la scultura in gesso può essere una delle copie della Madonna di Verona realizzata dalla scuola di Donatello.

L'accurato intervento di restauro ha conservato l'ultimo strato pittorico, rimuovendo gli strati protettivi superficiali alterati e alcune ridipinture inadatte, integrato le piccole mancanze di materiale tramite delle stuccature e proposto delle localizzate velature di colore. L'intervento di restauro è stato curato da Giuseppina Rossignoli con la sorveglianza del funzionario storico dell'arte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, Francesca Meneghetti. È stata così riconsegnata alla comunità di Malcesine un'opera dalla nuova vita, della quale ora la storia appare meno sconosciuta e strettamente legata alle diverse versioni delle celebri madonne donatelliane.

"L'amministrazione comunale è felice di poter presentare alla propria popolazione i risultati del restauro della tanto amata Madonna con Bambino - ha detto il sindaco di Malcesine, Giuseppe Lombardi -, le accurate indagini hanno così portato a confermare l'ipotesi di appartenenza alla scuola donatelliana. Per Malcesine questo è un giorno storico che riunisce tutti coloro che hanno svolto un lavoro di ricerca e restauro encomiabile. La scultura può ora tornare ad essere ammirata e venerata da tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA