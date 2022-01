ANSA-IL-PUNTO/COVID:Veneto, ospedali osservati speciali

(ANSA) - VENEZIA, 11 GEN - La quarta ondata Covid, quella di Omicron, sta schiacciando il Veneto sulle barricate. Contagiati e in isolamento domiciliare vi sono oltre 200mila cittadini - dato che non consente più un effettivo tracciamento - e in ospedali, tra ricoveri in reparto e in terapia intensiva - si trovano quasi 1.900 pazienti (1.895). La situazione è pesante, anche perchè passano le settimane e ancora non si vede il plateaux di questa nuova avanzata del virus, dopo il quale dovrebbe iniziare la discesa. La regione macina record su record nei contagi giornalieri: quelli delle ultime 24 ore, risultato di oltre 187.000 tamponi, sono stati 21.504; un dato che porta il totale da inizio epidemia a 792.750. Ma è pesante anche il conteggio delle vittime, 29 in un solo giorno. Le persone attualmente positive in Veneto sono 205.699, 15.500 in più del giorno precedente.

E negli ospedali si ritornano a vedere scenari come nei momenti peggiori della pandemia:i 1.680 i posti letto occupati dai pazienti Covid in area medica (+88), 215, stabili, quelli nelle terapie intensive.

I dati dell'Agenas, aggiornati al 10 gennaio, confermano questa difficile situazione: il tasso di occupazione di posti letto da pazienti Covid nei reparti è del 24% (due punti in meno della media nazionale, salita a 26%), mentre è del 20% quello delle tarapie intensive, più altp della media (17%).

Il Veneto presenta invece dati di eccellenza nelle vaccinazioni. Nell'ultimo mese, secondo i dati della Regione, ne sono state fatte oltre 1.300.000, delle quali oltre 114mila prime dosi, sotto la spinta dell'entrata in vigore del Green pass obbligatorio, e dell'obbligo per gli over 50. E' buono anche il trend delle somministrazioni ai bambini tra 5 e 11 anni, oltre 60.000. Più del 42% della popolazione residente ha già ricevuto la terza dose, o booster. (ANSA).