ANSA-IL-PUNTO/COVID: volano i contagi in Veneto, +16.871

(ANSA) - VENEZIA, 05 GEN - Una corsa di cui non si vede la fine quella dei contagi Covid in Veneto, che ogni 24 ore aggiorna il record giornaliero di nuovi positivi oggi il dato è salito a 16.871 (dopo i 16.602 di ieri). Un numero che porta il totale delle infezioni da inizio pandemia a 703.750, sfondando il 'tetto' di 700 mila. Il bollettino regionale segnala anche 28 decessi, per un totale di 12.473 vittime. In aumento anche gli attuali positivi, che sono 136.723, 12.364 in più di ieri.

Crescono più lentamente i dati ospedalieri, con 1.395 ricoveri in area non critica (+29) e 211 in terpia intensiva (+2).

Dalla sanità regionale arriva la conferma che la nuova variante Omicron sta colpendo anche i più piccoli. Sono 40 i bambini da 0 a 14 anni ricoverati per Covid negli ospedali del Veneto. Nessuno di loro è in terapia intensiva. Il dato più alto riguarda i neonati: sono 16 quelli ricoverati. mentre sono 10 i bambini da 1 a 4 anni, e altrettanti quelli nella fascia 5-11 anni; solo 4 tra i12 e 14 anni. Il 36% dei ricoveri dovuto però alle complicanze di altre patologie; il 21% (3 bambini) ha invece un quadro clinico severo, il 22% (3) presenta solo sintomi lievi.

Dopo le festività è ripresa a pieno ritmo l'attività dei centri vaccinali Sono state 51.261 le somministrazioni effettuate ieri nella regione, che portano il totale delle dosi a 9.277.846, il 100% delle forniture giunte in Veneto. Delle iniezioni fatte ieri, 42.164 erano dosi addizionali/booster, e 5.594 erano prime dosi.

C'è intanto allarme per un focolaio di Covid nel carcere di Verona, segnalato dal sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria. Secondo l'organismo di rappresentanza, sarebbero circa 140 fra i reclusi e una trentina fra la Polizia penitenziaria. (ANSA).