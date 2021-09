Violenza donne, una coperta di 2.500 mq sulle Tre Cime

(ANSA) - AURONZO DI CADORE, 05 SET - Una grande coperta da 2.500 metri quadrati composta da 10 mila tessere da 50 centimetri di lato realizzate a maglia a mano in cinque mesi.

E' il lavoro compiuto da 90 associazioni, enti, istituzioni e case di riposo che oggi hanno assemblato le loro produzioni in una forma di "V" capovolta ad Auronzo di Cadore (Belluno) ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo.

Il simbolo è collegato al progetto "Viva Vittoria", avviato lo scorso marzo e coordinato dal gruppo "Aps Up - I sogni fuori del cassetto" con lo scopo di raccogliere fondi per le donne maltrattate.

Le singole coperte esposte, realizzate a maglia e a uncinetto, sono state riscattate da tutte le persone che, nel corso della giornata, hanno effettuato una donazione. I fondi raccolti saranno destinati alle associazioni Belluno Donna, Onda Rosa, Cooperativa Blhyster, che operano per aiutare donne vittime di violenza fisica e psicologica. (ANSA).