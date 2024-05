Auto, shopping, tempo libero, torna la Campionaria di Padova

Padova ospita dall'11 al 19 maggio la 103/A edizione della Fiera Campionaria, la più antica d'Italia, nata nel 1919 pochi mesi dopo la fine della grande guerra. Sono 300 gli espositori nazionali e internazionali, di vari settori, che animeranno i padiglioni dell'ente fieristico.

L'entrata sarà gratuita per tutti, senza richiesta di registrazione, con orario continuato 16-23 nei giorni feriali e 10-23 nei due week-end.

Idee per l'abitare, shopping, automobili, cibo, attività ludiche e sportive sono i macro settori che si potranno trovare nei quattro padiglioni della fiera, assieme ad un ricco calendario di eventi per famiglie e bambini e ai punti enogastronomici presenti negli spazi esterni.

Nicola Rossi, presidente di PadovaHall, ha ringraziato i partner della manifestazione, ed ha invitato il pubblico a scoprire "le innovazioni che tengono vivo lo spirito imprenditoriale e di promozione che dura da oltre un secolo e che lo scorso anno in 9 giorni di Campionaria ha riunito qui 150.000 persone, che puntiamo a superare. L'importante è ritrovarsi, uscendo dal virtuale".



