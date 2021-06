ANSA-IL PUNTO/COVID:Veneto,fiere ripartono nel segno motori

(ANSA) - VENEZIA, 18 GIU - Il Veneto si lascia alle spalle il Covid e torna a mettere in moto eventi fieristici in presenza.

Nel giorno che segna l'apertura a Verona di Motor Bike Expo, prima rassegna non virtuale dopo la pandemia, il Veneto mantiene i segni incoraggianti sui dati del contagio.

I nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore sono stati 72.

Ma soprattutto nessun morto: il report delle vittime resta fermo a 11.601, il dato di ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero totale degli infetti sale a 424.925.

Il Veneto conferma di voler procede più che spedito sulla strada dell'immunità di gregge. "Siamo la prima regione d'Italia per vaccinazioni: abbiamo inoculato - ricorda il Presidente Luca Zaia - 3 milioni e mezzo di dosi e messo in sicurezza gli over 60". "Ormai direi che siamo assolutamente a buon punto, sono aperte le vaccinazioni per tutte le categorie - sottolinea - e il giro di boa lo facciamo ad agosto".

Oltre alla ripresa delle fiere, il Governatore rileva il ritorno dei turisti nelle località di villeggiatura. La proposta del Veneto per vaccini ai villeggianti "è stata accolta: per noi il turista è sacro, abbiamo 72mln di presenze". Ci sono buoni segnali per l'estate: "si cresce bene - dice Zaia - ci sono un buon luglio e un buon agosto ma soprattutto dobbiamo venirne fuori perchè c'è voglia di visitare il Veneto".

La regione si sente avamposto anche nella questione del green pass. "I veneti hanno già il loro Green Pass - ricorda -. Fin dal primo giorno abbiamo rilasciato un certificato vaccinale".

Il Governatore sottolinea di essere "quello che ha detto per primo in Europa e forse al mondo, che ci voleva un passaporto vaccinale". "Vedo che ho avuto ragione" conclude. (ANSA).