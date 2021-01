Cattolica: Ivass, 'cda non prudente, a rischio solvibilità'

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - A seguito della sua ispezione in Cattolica "l'Ivass ha rilevato carenze, riferibili a situazioni relative soprattutto agli anni 2018/19 e antecedenti, e ai primi mesi del 2020, circa il sistema di governo societario e di gestione dei rischi". In particolare, il cda "non ha improntato la propria azione circa i vari rischi a canoni di cautela e prudenza con conseguente pregiudizio potenziale per la solvibilità del Gruppo e la necessità di rafforzamento dei mezzi propri". E' quanto precisa in una nota Cattolica, sollecitata dalla Consob a fornire chiarimenti sull'esito dell'ispezione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. (ANSA).