Covid: Zaia, 100 morti in 24 ore ma prima giornata con segno negativo dei ricoveri

Crescita record dei decessi di malati Covid in Veneto, 100 in più rispetto a ieri. Il bollettino regionale riporta 2.967 vittime dall'inizio dell'epidemia (tra ospedali e case di riposo) a fronte dei 2.867 delle 24 ore precedenti. Un boom numerico che però, si apprende, risentirebbe del caricamento dei dati di decessi avvenuti anche in giorni precedenti. I nuovi positivi sono 3.214, per un totale di 105.966 infetti dall'inizio dell'epidemia.

"Meno tre ricoverati". Lo ha annuncia il Presidente del Veneto Luca Zaia commentando "il primo giorno con segno negativo dei ricoveri, attestati a oggi a quota 2.091". Non diminuisce, invece, la curva dei deceduti "ma è l'ultima voce - chiarisce - ad abbassarsi". Sulla base dei numero di oggi "se evitiamo gli assembramenti e portiamo la mascherina potremmo iniziare una timida discesa" pronostica Zaia. Ma il Governatore del Veneto precisa: "difficile dire che siamo entrati in fase discendente, il comportamento dei cittadini fa moltissimo".