Pacemaker a donna 104 anni, impianto eccezionale a Lucca

(ANSA) - LUCCA, 05 NOV - Impianto eccezionale di pacemaker all'ospedale di Lucca su una paziente di 104 anni, ricoverata in pericolo di vita con blocco completo del battito del cuore.

Olga, questo il nome della donna, nata nel 1918 a New York, adesso sta bene ed è già tornata a casa. L'intervento è stato effettuato con successo nella struttura di Cardiologia dell'ospedale San Luca di Lucca, diretta da Francesco Bovenzi, ed eseguito dal responsabile del laboratorio di cardiostimolazione Davide Giorgi. "Negli ultimi venti anni abbiamo impiantato tre pacemaker in ultracentenari - sottolinea Giorgi in una nota - su circa 4mila trattamenti indispensabili nei processi degenerativi del sistema di conduzione dello stimolo elettrico. Operare su una paziente di quell'età non è solo un record personale, ma una condizione professionale straordinaria che pone interrogativi umani e scientifici in un contesto di frontiera, perché supera la medicina delle evidenze". "La signora Olga - osserva Bovenzi - è una nonna che ha attraversato ben quattro generazioni, una ricchezza umana straordinaria, un esempio di vita e di sacrificio che merita tutto il nostro grande rispetto e la nostra ammirazione. Residente a Lucca, è stata dimessa dalla cardiologia dopo tre giorni dall'intervento in ottime condizioni generali, sorridente, vivace, bella, carica di speranze e di ricordi bellissimi che ha raccontato quasi divertita e con uno spiccato senso dell'umorismo". (ANSA).