Presidente muore in viaggio, la Sangiovannese vince e si salva

La squadra di calcio della Sangiovannese vince, si salva rimanendo in Serie D e dedica la vittoria al suo presidente Marco Merli, 61 anni, morto poche ore prima, stamani colpito da un malore improvviso mentre si trovava in vacanza in Marocco, a Marrakesh con la moglie. La squadra non avrebbe voluto giocare e aveva chiesto di rinviare la partita, ma non è stato possibile. Scesi in campo contro il Poggibonsi oggi pomeriggio, i giocatori hanno onorato il loro patron Merli vincendo 2-1 allo stadio 'Virgilio Fedini' di San Giovanni Valdarno.

Tante emozioni concentrate nel giro di poche ore, dal dolore per la morte del presidente alla felicità amara per una salvezza che tutti volevano ma che nessuno ha voglia di festeggiare.

Inoltre, attimi di paura si sono aggiunti a partita in corso per un tifoso che ha avuto un malore sugli spalti al 35/o del primo tempo. Il gioco è rimasto fermo per undici minuti, un'ambulanza è arrivata allo stadio per soccorrerlo e portarlo all'ospedale.

I tifosi di entrambe le formazioni, per rispetto e anche impressionati da tutte queste vicende in poche ore, hanno seguito la partita in 45 minuti di silenzio nel secondo tempo.

"Abbiamo raggiunto un traguardo sportivo incredibile e desiderato da tutti - commenta il direttore sportivo Giuseppe Morandini - ma per quanto accaduto stamani è difficile festeggiare. Oggi resta un giorno di dolore. La perdita del nostro presidente Marco Merli è troppo importante, praticamente trainava tutto lui e ora il futuro della società sarà sicuramente da riscrivere. In questo momento però non c'è da pensare al calcio, stiamo aspettando che rientri la salma in Italia. Oggi è un giorno di autentico dolore".



