Martellate in testa al nuovo fidanzato della ex, arrestato

Ha aggredito con un martello l'attuale fidanzato della sua ex compagna procurandogli gravissime lesioni al cranio. Così un 36nne albanese è stato arrestato a Prato dai carabinieri per tentato omicidio. Il fatto è avvenuto verso le 11 in via Galcianese. I motivi sarebbero passionali.

L'aggressore si è scagliato con violenza contro un altro uomo, un maghrebino di 33 anni, che è il nuovo compagno della donna. Solo l'intervento di una pattuglia del reparto radiomobile dei carabinieri di passaggio in servizio di perlustrazione ha impedito che si consumasse un omicidio.

I militari in quel momento stavano transitando in via Galcianese e hanno visto un uomo che perdeva sangue dalla testa e stava tentando di scappare da un altro che lo inseguiva munito di martello. La pattuglia è intervenuta e chiesto soccorsi mentre procedeva all'arresto dell'aggressore armato. Il 36enne è attualmente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Careggi.



