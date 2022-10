Nodulo polmonare, Pisa sperimenta nuovo radiofarmaco

(ANSA) - PISA, 24 OTT - Un nuovo radiofarmaco ibrido sviluppato a Pisa, la cui peculiarità chimico-fisica risiede nel fatto che coniuga i vantaggi propri dei radiofarmaci tradizionali con quelli delle sostanze fluorescenti, contenendo sia una componente radioattiva sia una fluorescente, è stato presentato nella città toscana in occasione di un convegno su 'Il nodulo polmonare un percorso lungo 25 anni. Cosa è cambiato', il cui scopo era fare il punto della situazione sullo screening radiologico, l'inquadramento clinico e la terapia del nodulo polmonare nell'ambito della stretta collaborazione tra Aoup e Azienda Usl Toscana nord-ovest che va avanti da oltre 25 anni.

Il nuovo farmaco, si spiega dall'Aou pisana, "nella terapia del nodulo polmonare rappresenta una novità assoluta in Italia accrescendo l'accuratezza e la precisione con cui si individua e si asporta la lesione in maniera mini-invasiva". (ANSA).