Eroica, in 2500 per corsa 'vintage' su strade bianche Brunello

Una storia senza tempo che unisce, nella passione per la bicicletta, 2500 ciclisti amatoriali provenienti da ogni parte del mondo. Sono tante le storie che si intrecciano lungo le strade bianche della prossima edizione di Eroica Montalcino, in programma domenica 26 maggio nella terra del vino Brunello. Dalla Germania alla Svizzera, dall'Olanda al Belgio, fino al Sud Africa, al Giappone, agli Emirati Arabi e al Canada, una storia quella dell'Eroica fatta di "bellezza della fatica e gusto dell'impresa" che da ventisette anni la rendono uno degli appuntamenti più attesi legato alle due ruote, in Italia e nel mondo.

Così, pedalando qua e là tra le storie più particolari, si scopre che, ad esempio, ci sono dei giovani che arriveranno a Montalcino partendo in bicicletta addirittura da Varese. Si tratta dei ragazzi Under 23 del Borga Cycle Team, già in viaggio con tappe intermedie a Piacenza, Bologna e Firenze. Un viaggio di 550 chilometri che troverà conclusione in piazza del Popolo a Montalcino. Il più giovane e la più giovane al via domenica sono lombardi, Filippo di Trezzano sul Naviglio e Ilaria Miriam di Peschiera Borromeo. Dall'estero i più giovani sono tedeschi Florentine di Costanza e Konstantin dalla Carinzia. Tra quelli che hanno "vissuto più primavere" ci sono Franco da Sala Bolognese e Patrizia da Prato. Dall'estero Russel (Regno Unito) e Helga dall'Austria. Intanto venerdì alle ore 17 aprirà il villaggio e a Montalcino inizierà la festa sulle due ruote.





