Rissa a Cortona, 7 denunciati

Individuate e denunciate dai carabinieri sette persone, tutte straniere, ritenute protagoniste di una rissa avvenuta per futili motivi la notte fra il 7 e l'8 maggio in un locale di Cortona (Arezzo). La rissa era stata ripresa e pubblicata sui social, suscitando clamore mediatico. I protagonisti erano arrivati a picchiarsi anche sulla carreggiata della strada regionale 71, causando rischi per la circolazione.

Uno dei partecipanti alla rissa è stato denunciato anche per lesioni personali ai danni di uno dei gestori del locale pubblico e per il reato di danneggiamento, avendo procurato la rottura di una vetrata.



