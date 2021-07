Sanità: Toscana potenzia app salute, anche con servizi Covid

(ANSA) - FIRENZE, 02 LUG - Una nuova interfaccia grafica e più servizi, anche legati al Covid, nell'app Toscana Salute: è attiva da oggi la nuova versione dell'app della Regione Toscana, con 24 icone, perfezionata dal settore sanità digitale e innovazione per rendere più agevole per i cittadini l'utilizzo dei servizi digitali.

Tra le principali novità, l'app consente di prenotare e consultare i referti dei tamponi, prenotare il vaccino anti Covid e consultare il proprio libretto vaccinale con anche i dati relativi alla vaccinazione anti Covid. Per quanto riguarda il Green pass europeo l'app Toscana Salute, è stato precisato, è già predisposta per poter visualizzare la certificazione verde sul fascicolo sanitario elettronico, appena, però, il ministero competente lo renderà possibile. Tra i nuovi servizi anche la possibilità di prenotare con ricetta dematerializzata appuntamenti per viste ed esami o modificare le prenotazioni, scegliere il medico di famiglia e il borsellino elettronico per celiaci. Tra gli altri servizi, alcuni già presenti ma ora potenziati, la possibilità di consultare i referti di laboratorio e di radiologia, scaricare le ricette per farmaci e visite specialistiche, vedere i dati relativi agli accessi in pronto soccorso, consultare il libretto delle vaccinazioni e la documentazione rilasciata in fase di dimissione ospedaliera, consultare i pagamenti e consultare la fascia economica di reddito.

Per utilizzare l'app è necessario impostare sul proprio cellulare un'identità digitale. Questo passaggio, è stato spiegato si può fare in due modi: con le credenziali Spid oppure con i Totem PuntoSì. In questo caso è necessario inquadrare con la fotocamere del cellulare l'immagine di un codice Qr Code stampabile dal totem dopo aver inserito la tessera sanitaria e il pin. (ANSA).