Premio letterario Ottone, finale il 10 giugno a Capraia

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Si svolgerà il 10 giugno all'isola toscana di Capraia la finale del 'Piero Ottone', prima edizione.

Il Premio è dedicato a opere di narrativa italiane e straniere a tema: mare, isole, navigazione.

In lizza: Monica Acito con 'Uvaspina' (Bompiani), Edoardo De Angelis-Sandro Veronesi con 'Comandante' (Bompiani), Mathijs Deen con 'La nave faro' (Iperborea), Mariette Navarro con 'Ultramarino' (La Nuova Frontiera), Massimiliano Scuriatti con 'Le lacrime dei pesci non si vedono' (La Nave di Teseo), Nadia Terranova con 'Trema la notte' (Einaudi).

Il Premio è intitolato al giornalista e scrittore ligure Piero Ottone (1924 - 2017). Appassionato di vela, Ottone amava Capraia 'per il ritmo tranquillo e gentile' e 'il sapore un po' ottocentesco' come scriveva in un articolo del 1998, pubblicato sul giornale della Pro Loco isolana. Dalle pagine dei suoi libri affiora la sua filosofia del navigare e la grande passione per il mare.

Il Premio - indetto dal Comune di Capraia, in collaborazione con la locale Pro Loco - si avvale di: una giuria di professionisti presieduta dalla giornalista e scrittrice Loredana Lipperini; e di un comitato di lettori costituito da una selezione di lettori forti individuati dalle Biblioteche della Toscana fra i propri utenti più attivi. (ANSA).