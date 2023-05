Conti , 'il civismo e i partiti battono coppia Schlein-Conte'

(ANSA) - PISA, 29 MAG - "A Pisa ha vinto il civismo insieme ai partiti, ed è stato sconfitto il progetto di Schlein e Conte di trasformare la città in un laboratorio politico nazionale".

Lo ha detto il sindaco rieletto a Pisa per il centrodestra commentando l'esito del ballottaggio. L'avversario Paolo Martinelli era sostenuto da Pd, centrosinistra e M5s.

"Questa operazione - ha aggiunto - è fallita di fronte al nostro esempio di buon governo di una città amministrata bene e che può essere il punto di ripartenza per la Toscana del 2025 con le altre città dove oggi si è affermato il Centrodestra".

Infine Conti, assicurando che sarà "il sindaco di tutti come è stato in questi anni", ha promesso che il suo primo atto da sindaco sarà "quello di istituire la cabina di regia per mettere a terra i progetti dei fondi Pnrr, 67 milioni di euro che non aspettano e che hanno tempi rapidi di esecuzione". (ANSA).