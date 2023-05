Cure palliative, mantello di 260 mq sulla scalinata di S.Miniato

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - Esposto oggi dalle 9 alle 20 sulla scalinata della basilica di San Miniato a Firenze, in occasione della Giornata del solllievo, il mantello gigante simbolo delle cure palliative: grande 260 metri quadrati si compone di 3.000 pezzi di 'mattonelle' a uncinetto. L'opera è stata realizzata da circa 100 tra volontari e sostenitori di File, Fondazione italiana di leniterapia, che hanno lavorato per mesi, a partire dal 2020, durante la pandemia coi gomitoli di lana, i ferri e l'uncinetto. Il mantello è stato esposto oggi alla presenza, tra gli altri, dell'abate di San Miniato Bernardo Gianni, dell'assessora al sociale di Firenze Sara Funaro, della presidente della commissione regionale cultura e istruzione Cristina Giachi, dell'assessora al bilancio del Comune di Prato Benedetta Squittieri.

Denominato "I Colori della Vita', il progetto, organizzato in collaborazione con il Comune di Firenze e Cna Firenze, racconta attraverso il mantello, già esposto in piazza delle Carceri a Prato e in piazza Ognissanti a Firenze nel 2021 e nel 2022, una storia di resistenza di tante persone che si sono unite per testimoniare il valore della vita sempre, anche nelle sue fasi più difficili e delicate, come il fine vita.

"Attraverso 'I Colori della Vita' - ha detto la presidente di File, Livia Sanminiatelli Branca - abbiamo voluto contribuire a fare chiarezza sul significato delle cure palliative e sulla loro importanza e, proprio per questo motivo, abbiamo scelto la Giornata nazionale del sollievo per condividere nuovamente il nostro mantello con la comunità, una giornata particolarmente importante per una Fondazione come la nostra che, da oltre 20 anni, ha nel cuore della sua attività il sostegno alle persone malate e alle loro famiglie". (ANSA).