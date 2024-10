Maltempo, codice arancione da stasera in Toscana ovest

Peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge anche a carattere di rovescio o temporale sia per la giornata di oggi che domani, giovedì 24 con nuovo allerta arancione.

Le precipitazioni interesseranno tutto il territorio regionale, sono previste più frequenti sull'Arcipelago e sulle zone occidentali, in particolare centro-meridionali della regione. Per queste zone, tenendo anche conto delle criticità residue sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione valido dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di domani. Codice giallo per il resto della regione.



