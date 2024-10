Maltempo, tolti 600 quintali di alberi e rami da alveo Arno

Le imprese agricole e forestali di Arezzo, consorziatesi come 'Sentinelle dell'Arno', hanno recuperato 600 quintali di legna dal fiume in un paio di mesi.

Sono rami e tronchi caduti accidentalmente sulle sponde e nell'alveo del fiume, tra la sorgente sul Monte Falterona e il Canale Maestro della Chiana. Una pulizia "preziosa - spiega il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno - per eliminare possibili ostacoli al regolare deflusso delle acque e per allontanare potenziali pericoli capaci di danneggiare le opere idrauliche".

Il recupero ha interessato i primi 45 km dell'Arno. Il legname raccolto è stato avviato a un processo di 'cippato' e alimenterà il teleriscaldamento di una scuola del Casentino.

Il progetto, elaborato dal Consorzio agricolo forestale Contea - che riunisce le imprese partecipanti -, e finanziato dal Masaf ha un triplice obiettivo: migliorare la sicurezza del territorio; formare nuovi operatori ai quali affidare gli interventi; consentire un'integrazione al reddito degli agricoltori. In particolare, è nato "da un bisogno reale: dopo le piene dell'Arno, il Consorzio di Bonifica ha rilevato la presenza di numerose piante sradicate o depositate dal reticolo minore", dai corsi d'acqua affluenti.



