Maltempo: scuole chiuse in province Grosseto, Livorno e Pisa

In seguito all'allerta meteo con codice arancione emessa dalla Regione Toscana per domani, giovedì 24 ottobre, alcuni sindaci delle province di Grosseto, Livorno e Pisa hanno deciso di chiudere le scuole per domani.

Scuole superiori chiuse a Grosseto, provvedimento che riguarda invece tutti gli istituti di ogni ordine e grado a Manciano, Sorano, Pitigliano, Orbetello, Scansano, Magliano in Toscana, Scarlino e Capalbio. Per quanto riguarda la provincia di Livorno, come da ordinanza dei sindaci, niente scuola a Cecina, Piombino (aperto anche il Coc della Protezione civile), Bibbona, Riparbella, San Vincenzo, Castagneto Carducci e Campiglia Marittima, dove sono chiusi anche i parchi pubblici, così come a Cecina. In provincia di Pisa risalendo il bacino del fiume Cecina, ordinanze comunali simili per Montecatini Val di Cecina, Guardistallo e Montescudaio.



