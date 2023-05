La Fiera Antiquaria di Arezzo compie 55 anni con 214 espositori

(ANSA) - AREZZO, 27 MAG - Torna dal 2 al 4 giugno la Fiera Antiquaria di Arezzo che compie 55 anni e presenta un'edizione speciale con 214 espositori provenienti da tutta Italia. La manifestazione si svolge dal 1968 ininterrottamente, ogni mese, in piazza Grande e nelle vie del centro. Verranno proposti oggetti d'arte, mobili, gioielli, libri e ogni tipo di collezionismo.

Tra le iniziative, il 2 giugno alle ore 10.30 si esibirà il Gruppo Musici del Saracino. Il 3 giugno un altro dei luoghi simbolo di Arezzo, lo storico palazzo di via Pellicceria, ospiterà i workshop della 'Stanza delle Arti', una serie di laboratori curati da Art in Tuscany, Rosy Boa e La Staffetta che, per l'intero anno 2023, divulgheranno la conoscenza di antiche arti e mestieri offrendo approfondimenti teorico-pratici sulle arti della scultura, della pittura, della fotografia, dell'incisione, della stampa e del collezionismo. Il 3 giugno sessioni laboratoriali sulle antiche tecniche del disegno, della fotografia e dell'incisione. Fra le iniziative collaterali il 3 e 4 giugno in via Bicchieraia si alterneranno spettacoli di 'glass harp' durante i quali i grandi capolavori della musica classica e moderna verranno interpretati con i bicchieri di cristallo. Gli spettacoli, curati da Artscena, avranno la durata di circa un'ora con inizio alle ore 11, 15 e 17. "Celebriamo i primi 55 anni della nostra amata Fiera Antiquaria con tanti eventi collaterali che contribuiranno a aumentare il clima di festa - commenta l'assessore al turismo e presidente della Fondazione Arezzo Intour, Simone Chierici - In questa occasione inoltre, la Fondazione ha deciso di distribuire shoppers brandizzati agli espositori". (ANSA).