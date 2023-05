Italiano, vittoria della Fiorentina è per i tifosi

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - "Non è che tutte le volte puoi inanellare tante situazioni nitide da gol ma quelle volte che riesci ad arrivare sotto porta devi essere freddo come oggi. La partita l'abbiamo comunque condotta noi e siamo andati sotto per una loro grande giocata. Nel secondo tempo siamo stati sempre nella loro metà campo e alla fine siamo stati premiati. Ci tenevamo perché era l'ultima davanti ai nostri tifosi. Jovic? Lui è abile a riempire l'area e smarcarsi, oltre che capire dove attaccare lo spazio. Ha avuto tante occasioni, anche in Coppa poteva timbrare. Ha qualità e nell'ultimo periodo sta facendo grandi cose, spero ci dia qualche soddisfazione". Così Vincenzo Italiano al termine della vittoriosa gara della sua Fiorentina contro la Roma, nell'ultima partita della stagione all'Artemio Franchi.

Una vittoria che potrà dare maggior iniezione di fiducia per l'ultima gara di campionato contro il Sassuolo ma in particolar modo per la finale di Conference League a Praga contro il West Ham: "Anche prima della finale di Coppa Italia sapevamo che non potevamo mollare la concentrazione. Ci eravamo detti che qualsiasi cosa fosse successi ci saremmo dovuti rimboccare le maniche. C'è stata molta delusione nei giorni successivi alla sconfitta contro l'Inter. Rimontare una squadra come la Roma non è facile ma i ragazzi sono stati straordinari", ha detto l'allenatore viola, che ha poi sottolineato come si pensa a chiudere bene il campionato ma chiaramente l'obiettivo è la conquista della Conference League: "Era un nostro obiettivo all'ultima giornata in casa regalare una gioia ai tifosi. Ora non dobbiamo mollare. Prima l'ultima trasferta e poi la Conference che concluderà una stagione strepitosa. Bisogna arrivare a Praga con fiducia ed entusiasmo.".

Tra i protagonisti viola della vittoria sulla Roma c'è sicuramente Rolando Mandragora: "Queste sono emozioni belle.

Bello finire in casa così. Adesso testa al Sassuolo e poi pronti per la finale di Conference League Il trend andava invertito, bravi a ripartire. Abbiamo sistemano la partita e abbiamo fatto una partita di dominio". (ANSA).