Uccise la compagna nel Grossetano, condannato a 26 anni

(ANSA) - GROSSETO, 24 MAG - E' stato condannato a 26 anni di carcere Nicola Stefanini, 50 anni, accusato di aver ucciso a coltellate la sua compagna Silvia Manetti, 46 anni, la sera dell'11 agosto del 2021 sulla strada a Monterotondo Marittimo (Grosseto) dopo una lite. Questa la sentenza emessa dalla Corte d'assise di Grosseto.

Il pm Giampaolo Melchionna aveva chiesto per il cinquantenne una condanna a 24 anni per l'omicidio, a un anno e a 5mila euro di multa per il porto del coltello e a un anno di arresto per il danneggiamento dell'auto di servizio, oltre all'interdizione perpetua dei pubblici uffici.

La Corte ha anche disposto una provvisionale di 300.000 euro ciascuno per i due figli della vittima, di 200.000 per la madre e 100mila per la sorella.

L'omicidio avvenne dopo una discussione tra i due, mentre stavano facendo rincasando in auto a Monterotondo dopo aver festeggiato tre anni di fidanzamento. Fu lo stesso Stefanini a chiamare il 112 dicendo di aver ucciso la donna. (ANSA).