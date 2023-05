Team Normale vincono la gara tra gli studenti fisica

(ANSA) - PISA, 23 MAG - L'Italia prevale su altre 28 nazioni nella finale di Plancks 2023, evento organizzato dall'Associazione internazionale di studenti di fisica giunto alla decima edizione e svoltosi a Milano. Il primo e il secondo posto sono stati infatti conquistati da due team della Scuola Normale di Pisa, che hanno prevalso tra 48 team di giovani fisici provenienti da paesi quali Francia, Spagna, Germania, Regno Unito. Terza classificata una formazione mista di studenti della Constructor university di Brema e dell'Ell'École normale supérieure di Parigi. Ha partecipato all'evento il premio Nobel 2019 per la fisica Didier Queloz.

La gara ha visto sfidarsi studenti universitari non ancora in possesso della laurea magistrale per risolvere in 4 ore 10 problemi in varie branche della fisica: quasi 200 i ragazzi coinvolti, provenienti anche da Spagna, Danimarca, Polonia, Messico, Bahrain, Honduras, Georgia e altre nazioni. I due team italiani al primo e secondo posto sono composti da Mattia Arundine, Daniele Pavarini, Antonio Matteri, Francesco Debortoli (primi classificati) e da Antonio Lombardi, Riccardo Castellano, Martino Barbieri e Luca Milanese (secondi classificati): tutti allievi del corso ordinario di fisica alla Scuola Normale di Pisa, provenienti da varie parti d'Italia. (ANSA).