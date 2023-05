Rischio idrogeologico, permane codice giallo in alto Mugello

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAG - La Sala unificata della Protezione civile della Toscana ha prolungato il codice giallo per rischio idrogeologico nell'alto Mugello (Firenze) fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 24 maggio, per la possibilità di piogge in Appennino, nelle stesse zone interessate dai dissesti della scorsa settimana.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

(ANSA).