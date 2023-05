Coppa Italia: Italiano, voglio gli occhi di Basilea

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Domani dovremo andare oltre l'ostacolo, perché Inzaghi sa come arrivare e vincere in finale, è uno specialista. L'Inter, poi, è piena di campioni e la montagna da scalare sarà alta. Voglio vedere gli occhi di Basilea". Lo ha detto Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, alla vigilia della finale di Coppa Italia. "Vedere qui davanti la coppa è un grande orgoglio, così come lo sarà domani essere dentro il campo - ha aggiunto -. Inoltre incontrare Mattarella è stato emozionante. La prima volta al Quirinale e davanti al Capo dello Stato: esperienza bellissima".

Ma il focus di Italiano, poi, si sposta solo sul finale di stagione che regalerà alla Fiorentina due finali. "Le abbiamo raggiunte, ma non ci dobbiamo accontentare, vogliamo mettere in difficoltà le nostre avversarie e abbiamo le nostre chance, le ultime partite ci hanno dato grande fiducia", ha aggiunto. A chi gli chiede come battere l'Inter, il tecnico viola ha risposto: "Mai abbandonare il proprio credo e le proprie idee, anche perché qualsiasi cosa accadrà il giorno dopo dobbiamo rimboccarci le maniche perché ci saranno altre due gare di campionato e un'altra finale". (ANSA).