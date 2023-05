Mare, divieto di balneazione a Livorno dopo i temporali di ieri

(ANSA) - LIVORNO, 22 MAG - A seguito dei temporali di ieri, con relativo sversamento a mare delle acque provenienti dalle strade cittadine dagli scaricatori di piena (fognature bianche) in alcuni punti della costa, il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha firmato un 'ordinanza che vieta la balneazione in varie zone del lungomare cittadino. Si tratta dello specchio acqueo della Bellana, alla foce del Rio Maggiore all'interno dell'Accademia, della foce del Rio Felciaio (peraltro già permanentemente interdetta alla balneazione), della spiaggia del Sale e dei Bagni Roma.

Un nuovo decreto regionale prevede che, per proteggere la salute dei bagnanti, i sindaci, in situazioni inaspettate e imprevedibili, debbano emettere ordinanze di divieto di balneazione a scopo preventivo e non più, come avveniva in precedenza, solo dopo campionamenti di Arpat.

A seguito di questo provvedimento, spiegano dal Comune, Arpat dovrà dunque fare dei campionamenti che stabiliranno se e quando il sindaco potrà revocare l'ordinanza e ripristinare la balneazione. (ANSA).