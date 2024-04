Scoperto a Castiglione stabilimento balneare a nero

Uno stabilimento balneare completamente al 'nero'. E' quanto hanno scoperto i militari della guardia di finanza di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

Durante un controllo la finanza aveva accertato che nello stabilimento c'era una persona che lavorava completamente a nero. Gli ulteriori accertamenti dei finanzieri hanno focalizzato la posizione fiscale della società, qualificata poi come "evasore totale" per aver omesso di dichiarare i redditi.

In pratica, al termine dell'attività ispettiva, è stato constatato come, fin dal 2020, l'impresa, abbia sistematicamente omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali ed il conseguente versamento delle imposte sottraendo al Fisco oltre un milione di euro, evadendo anche 150mila euro di Iva. La società ha comunque fatto un accordo con l'Agenzia delle Entrate: oltre alla multa dovranno restituire, a rate, quanto dovuto.



