Cambia il questore di Pisa, a febbraio le cariche agli studenti

Il questore di Pisa Sebastiano Salvo andrò a fare il questore a La Spezia. Il trasferimento, che ha coinvolto anche altri questori e dirigenti di Polizia, è stato deciso dal Dipartimento della Pubblica sicurezza. Al posto di Salvo arriva a Pisa il questore di Raffaele Gargiulo.

A Pisa ci furono grandi polemiche sulla gestione dell'ordine pubblico in occasione di un corteo studentesco lo scorso 23 febbraio, durante il quale si registrarono cariche degli agenti ai ragazzi che manifestavano. Alcuni minorenni rimasero feriti. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, riferì in Parlamento sull'accaduto. La procura di Pisa ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità sui fatti.

Sebastiano Salvo, che a Pisa aveva preso servizio come questore il 24 luglio scorso e il cui trasferimento dovrebbe decorrere dal 6 maggio, era stato criticato anche dal sindacato di polizia Siulp di Pisa, che lo scorso 10 aprile aveva disertato la cerimonia a Pisa per la Festa della Polizia organizzando un presidio di protesta, per la "gestione" nei confronti del personale di polizia e anche per quella dell'ordine pubblico culminata con le cariche del 23 febbraio. Il Siulp aveva anche reso noto di aver "consegnato agli ispettori del dipartimento di Pubblica sicurezza, inviati in questura a gennaio, un dossier di circa 200 pagine per segnalare le tante criticità".

