Maltempo in Toscana, codice giallo per l'alto Mugello

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAG - In Toscana tempo ancora instabile a partire dal pomeriggio di oggi lunedì 22 maggio, con rovesci o temporali sparsi più probabili sulle zone centro-meridionali.

Domani, martedì 23 maggio, rovesci o temporali saranno più probabili sulle zone interne o sui rilievi, dove saranno possibili occasionali colpi di vento e grandinate. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso, per la sola zona dell'alto Mugello (Romagna toscana) un codice giallo con validità a partire dalle 12 e fino alla mezzanotte di martedì 23 maggio, per rischio idraulico e idrogeologico del reticolo minore.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, nella sezione allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo (ANSA).