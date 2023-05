Fingono un malore e derubano una coppia di anziani a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAG - Fingono di accusare un malore e rubano gioielli nell'abitazione di una coppia di novantenni. E' accaduto domenica pomeriggio nel quartiere di Novoli.

I coniugi, secondo quanto ricostruito, rientravano a casa per pranzo, quando avrebbero incontrato nell'androne una giovane che chiedeva informazioni sulla presenza di un fantomatico medico o un farmacista nel palazzo. La sconosciuta sarebbe entrata con la coppia in ascensore e avrebbe inscenato un malore. Gli anziani dopo averla soccorsa l'avrebbero accolta in casa assecondando la richiesta di un bicchiere d'acqua. Mentre la padrona di casa si adoperava per la giovane, secondo quanto emerso, avrebbe trovato in casa un'altra donna, probabilmente entrata dalla porta lasciata aperta. L'intrusa a sua volta,, vistasi scoperta, avrebbe finto un improvviso malessere. Quando gli anziani hanno proposto di chiamare il 118, le due si sono allontanate. Solo nel tardo pomeriggio gli anziani si sono accorti che erano spariti i gioielli custoditi in camera da letto e hanno chiamato il 112 Nue. Indaga la polizia. (ANSA).