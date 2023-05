Al via cantiere per sottopasso fra Mura e stazione Fs a Lucca

(ANSA) - LUCCA, 22 MAG - E' stato formalmente consegnato alla ditta assegnataria l'appalto per l'area di cantiere del nuovo sottopasso ciclopedonale di Lucca che collegherà i percorsi intorno alle Mura con il centro storico e la stazione ferroviaria. Il sindaco Mario Pardini e l'assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani hanno effettuato un sopralluogo dove il cantiere è in allestimento. Erano presenti anche l'assessore alla mobilità Remo Santini, il presidente della commissione lavori pubblici Marco Santi Guerrieri e il consigliere Giovanni Ricci.

"Si tratta di un'opera strategica in una zona che soffre da anni per la congestione del traffico veicolare che incrocia l'intenso flusso pedonale della stazione - afferma il sindaco Pardini - in questo modo, oltre a riqualificare l'area, avremo finalmente un percorso protetto e sicuro per la mobilità dolce e il traffico potrà essere più fluido".

Il progetto, finanziato con 2.140.000 euro con fondi del Pnrr e 400.000 euro di mutuo, prevede di realizzare il sottopasso della circonvallazione nell'angolo nord-est di piazzale Ricasoli. Sul lato degli spalti la rampa scenderà lungo viale Regina Margherita con accesso all'altezza dell'attuale attraversamento pedonale, che conduce alla sortita del baluardo San Colombano, mentre verso viale Giusti è prevista una scala.

In piazzale Ricasoli la rampa occuperà il lato orientale della piazza lungo le aiuole. Il percorso sotterraneo sarà diviso in due per pedoni e biciclette. I lavori saranno terminati entro l'estate del 2024. (ANSA).