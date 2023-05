Escursionisti feriti in Lucchesia, soccorsi

(ANSA) - LUCCA, 21 MAG - Tre escursionisti feriti sono stati soccorsi oggi dal personale Sast delle stazioni di Querceta e di Lucca.

Un intervento ha riguardato un uomo di 70 anni che, a seguito di una caduta dal sentiero 110 ha riportato un trauma cranico.

La squadra del Soccorso alpino e speleologico toscano di Querceta con personale medico, ha provveduto a raggiungere il 70enne presso la foce di Petrosciana e a trasportarlo per circa 30 metri per consentire il recupero tramite l'elisoccorso Pegaso 3, che alle 17.15 ha fatto rotta verso l'ospedale di Cisanello.

La stazione del Sast di Lucca è intervenuta, invece, per due incidenti. In mattinata, verso le 10, l'intervento per una caduta su sentiero nel bosco nei pressi di Pian di Luco, alle pendici del monte Prato fiorito, nel comune di Bagni di Lucca.

Nella caduta sul pendio boscoso l'infortunato ha urtato contro un albero. L'uomo è stato assistito dai sanitari dell'elisoccorso Pegaso 3 ma il recupero è stato reso difficile dalla fitta vegetazione. La squadra dei tecnici del Soccorso alpino ha dovuto realizzare un varco nella fitta vegetazione con la motosega per consentire il verricellamento a bordo dell'elicottero che si è quindi diretto al Dea di Pisa. Al ritorno, verso le 15, la squadra è stata inviata nella zona di foce delle Porchette, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, per soccorrere un'escursionista che ha riportato un trauma alla caviglia a causa di una caduta. La squadra ha trasportato in barella l' nfortunata fino a Palagnana, dove è stata affidata al personale dell'ambulanza. (ANSA).