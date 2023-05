Vela: torna l'Argentario Sailing Week, 36 le barche iscritte

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Si rinnova l'appuntamento internazionale per gli yacht a vela classici e d'epoca: la 22/a edizione dell'Argentario Sailing Week, organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano e dal Comune di Monte Argentario si svolgerà da mercoledì 14 a domenica 18 giugno. La storia della vela internazionale si dà appuntamento con quattro giorni di regate fra Argentario, Orbetello, il Giglio, Montecristo e Talamone, per poi ritrovarsi ogni sera a terra a Porto Santo Stefano. Sono 36 le imbarcazioni iscritte, provenienti da otto nazioni, alla Argentario Sailing Week, una delle 10 regate che fanno parte del Campionato del Comitato Internazionale del Mediterraneo 2023, il cui programma prevede eventi in Italia oltre che in Spagna, Francia e Montecarlo. L'Argentario Sailing Week 2023 gode del patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Monte Argentario e della Marina Militare. (ANSA).