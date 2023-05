Saccheggiarono autogrill, Daspo per 23 tifosi romanisti

(ANSA) - SIENA, 20 MAG - Ventitrè tifosi romanisti, che lo scorso 12 settembre si fermarono all'autogrill di Montepulciano (Siena) sull'A1 di ritorno dalla trasferta ad Empoli (Firenze), sono stati individuati e sottoposti a Daspo, a causa dei gravi problemi di ordine pubblico creati all'interno dell'esercizio commerciale. Proprio il caos venutosi a determinare, spiegano dalla questura di Siena, ha costituito l'ideale presupposto per portare a compimento una serie di furti, per i quali gli stessi tifosi sono stati denunciati per furto aggravato. In particolare, dall'attività investigativa svolta dalla digos, "è emerso che tra la tarda serata del 12 e la notte del 13 settembre del 2022, un nutrito gruppo di ultras dell'Ad Roma che stava rientrando nella capitale dopo la partita giocata allo stadio Castellani di Empoli, si è fermato all'autogrill di Montepulciano lungo l'Autostrada del Sole dove, approfittando della superiorità numerica e creando caos all'interno ha trafugato generi alimentari, giocattoli, capi di abbigliamento e altra merce dagli scaffali, guadagnandosi la fuga attraverso la porta di emergenza - spiegano gli investigatori -. Identificati dai poliziotti attraverso l' attività d'indagine, svolta anche confrontando le immagini delle riprese effettuate dalla polizia scientifica di Empoli e mediante lo studio dei nominativi sui tagliandi d'ingresso allo stadio, sono stati denunciati". I tifosi, tutti residenti a Roma, hanno un'età compresa tra i 18 e i 50 anni. (ANSA).