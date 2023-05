Amministrative, in Toscana si vota in 22 comuni

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAG - Sono 22 i comuni in Toscana dove il 14 e il 15 maggio i cittadini andranno a votare per le elezioni amministrative, tra cui Siena e Pisa tra i capoluoghi di provincia. Si vota poi a Massa (Massa Carrara) e ancora a Capolona, Caprese Michelangelo e Pergine Laterina in provincia di Arezzo, Campi Bisenzio, Impruneta e Marradi nel Fiorentino, Castell'Azzara, Gavorrano, Magliano, Monte Argentario e Semproniano in provincia di Grosseto, Capraia Isola e Rio all'Elba per quanto riguarda il Livornese, Pietrasanta (Lucca); Montecatini Val di Cecina e Santa Maria a Monte nel Pisano, Pescia e Ponte Buggianese in provincia di Pistoia, e a Poggio a Caiano (Prato).

Gli eventuali ballottaggi, fissati per il 28 e 29 maggio, ricorda Anci Toscana, oltre che per Siena, Pisa e Massa, sono previsti per i Comuni sopra i 15mila abitanti ovvero Campi, Pietrasanta e Pescia.

Le urne saranno aperte la domenica dalle 7 alle 23, e il lunedì dalle 7 alle 15. (ANSA).