Mps e Masaf insieme a sostegno delle imprese agricole

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Banca Monte dei Paschi di Siena e il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) hanno firmato un protocollo d'intesa per mettere a disposizione delle imprese agricole e agroalimentari italiane un plafond di 1 miliardo di euro per sostenere gli investimenti e favorire la crescita del settore.

"I prossimi anni saranno determinanti per lo sviluppo del comparto agricolo italiano E Il ministero promuove la collaborazione con il settore bancario," ha sottolineato il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

"Il supporto al settore primario è uno degli ambiti strategici della nostra attività, una vocazione che è stata rafforzata anche nel Piano Industriale - ha commentato l'amministratore delegato di Banca Mps, Luigi Lovaglio -.

(ANSA).